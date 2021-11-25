Sorgun Çayıralan’ı gözüne kestirdi

Sarı siyahlı ekibin teknik patronu Mehmet Demirbilek, Pazar günü deplasmanda Çayıralan Esnafspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Şimdiye kadar deplasmanda mağlubiyetlerini bulunmadığını hatırlatan Demirbilek, ‘’Çıktığımız iki deplasmandan toplam 6 puan almayı başardık. Ancak kendi evimizde oynadığımız müsabakalarda aynı başarıyı gösterememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi evimizde Ankara DSİspor ile oynadığımız müsabakayı berabere tamamladık ve taraftarımıza galibiyet sevincini yaşatamadık. Ancak bu müsabaka bizim için artık geride kaldı ve Pazar günü kendi ilimizin takımı olan Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Çayıralan Esnafspor karşısında sahadan üç puan ile ayrılarak Ankara DSİspor karşısında kaybettiğimiz puanı telafi etmek ve zirve yarışımızı sürdürmek istiyoruz’’ dedi.