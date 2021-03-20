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Sorgun çalışmalarını sürdürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde sürdürüyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:07
Sorgun çalışmalarını sürdürüyor

Sorgun ilçe stadında yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı siyahlı ekip, yeni sezonda başarılı olmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Türkiye Futbol Federasyon’unun liglerin başlama tarihini belirlemesinin ardından hemen takımı topladıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Sorgun’da birinci dönem kamp çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Sorgun Belediylespor olarak bu sezon ligdeki hedefimiz üst sıralarda ligi tamamlamak. Bunun için çok çalışacağız. Hem iç hem de dış transferde iyi oyuncular ile anlaştık. Ben inanıyorum ki bu sezon ligi üst sıralarda tamamlayarak Üçüncü Ligi terfi müsabakalarına katılırız’’ dedi. 

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Sorgun çalışmalarını Sürdürüyor
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