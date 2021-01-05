Sorgun Bursa’ya bileniyor

Ligin 13’üncü haftasında oynanması gereken ancak Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor Sorgun Belediyespor arasındaki müsabaka Pazar günü Bursa Cengiz Göllü Spor Salon’unda saat 14.00’da oynanacak. Bursa Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdüren sarı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ve güçlü rakiplerini yenerek yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. İleride korkulu rüyalar görmemek için Bursa Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın çok kritik olduğunu da dile getiren Aksoy, ‘’Ligde 13’üncü sırada bulanan rakibimizi mutlaka yenmemiz gerekiyor. Hem ileride sıkıntı yaşamamak hem de galibiyet serimizi devam ettirmemiz açısından Bursa Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Cumartesi gününe kadar Bursa Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdüreceğiz. Cumartesi günü ise Bursa’ya giderek maç saatini beklemeye koyulacağız. Son haftalarda gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladık ve aldığımız üst üste galibiyetler ile moral bulduk. Yakaladığımız galibiyet serisini umarım Bursa Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka ile devam ettiririz’’ dedi.