Sorgun Belediyespor toplanıyor

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan sarı siyahlı ekipte hedef üst sıralarda ligi bitirmek olacak. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, iki sezondur mücadele ettikleri Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde tecrübe kazandıklarını, artık ligin yabancısı olmadıklarını söyledi. Bugün takımlarının toplanacağını ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını hatırlatan Gül, ‘’Sorgun Belediyespor olarak yeni sezon öncesinde Antrenörümüz Bahadır Aksoy’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürdük. İç transferde ve dış transferde birçok oyuncu ile anlaştık. Güçlü bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Yeni sezonda bu güçlü kadromuz ile hedefimizi Avrupa olarak belirledik. İyi bir hazırlık döneminin ardından pandemi şartları geçtiğimiz yıl gibi bizleri sıkıntıya sokmaz ise bu ligi istediğimiz noktada bitiririz’’ dedi.