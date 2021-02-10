Sorgun Başkent deplasmanında

Başkent Spor Salon’unda oynanacak olan müsabaka 18.00’da başlayacak. Haftayı Ziraat Bankası karşında aldığı galibiyet ile moralli kapatan sarı siyahlı ekip, Ankara deplasmanında gülü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde son hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamlayan Sorgun Belediyespor Ankara’ya gitti ve maç saatini beklemeye koyuldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası karşısında aldıkları galibiyet ile yeni bir serinin başlangıcını yaparken takım olarak ta moral bulduklarını söyledi. Ziraat Bankası karşısında alınan galibiyetin morali ile Halk Bankası takımıyla oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan tecrübeli Antrenör Aksoy, ‘’İki gündür Halk Bankası takımı ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımızı dün itibariyle tamamladık. Bugün oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yenerek Play-Off hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Ligde iyi bir takım olduğumuzu son haftalarda oynadığımız müsabakalarda gösterdiğimiz performans ile gösterdik. Halk Bankasını da yenebilecek güce sahibiz. Bugün başkent deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.