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Sorgun Arhavi deplasmanında

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Artvin temsilcisi Arhavispor ile karşı karşıya gelecek.

19 Şubat 2021 Cuma 00:17
Sorgun Arhavi deplasmanında

Ligin son sırasında bulunan ve henüz galibiyeti bulunmaya Arhavi Voleybolspor’u deplasmanda yenmek isteyen sarı siyahlı ekip Play-Off umutlarını devam ettirmeyi amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde çıktıkları son üç müsabakada istemedikleri sonuçlar aldıklarını ancak bu sonuçları Arhavi takımı ile oynayacakları maç ile başlayıp kalan müsabakaları kazanarak telafi edeceklerini söyledi. Pazar günü deplasmanda Arhavi Voleybolspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan sarı silahlı ekibin Antrenörü Aksoy, ‘’Ligin son sırasında bulunan rakibimiz karşısında oyuncularımı rehavete kapılmamaları noktasında uyarılarda bulunuyorum. Rakibimizin ligdeki durumu, gücü ne olursa olsun bizim için fark etmiyor. Bizim için zayıf rakip güçlü rakip yoktur, bizim için kazanılacak müsabaka vardır. Arhavi ile oynayacağımız müsabakada da rakibimizin durumuna bakmaksızın sahaya çıkacağız ve istediğimiz galibiyeti alarak Sorgun’a döneceğiz’ dedi. 

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Sorgun Arhavi Deplasmanında
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