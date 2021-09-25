Sorgun 5’inci galibiyetini aldı

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyespor kamp dönemi boyunca her fırsatta hazırlık müsabakası oynamayı da ihmal etmedi. Önceki gün Sorgun Spor Salon’unda Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek lig öncesinde umut verdi. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk setinden itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-13 gibi farkla bir skor ile kazanarak 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setinde de üstünlüğü koruyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-16 kazanmasını bildi, üçüncü seti de 25-22 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakayı da 3-0 kazanmış oldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lig ve kupa maçları öncesi hazırlıkların sonuna geldiklerini söyledi. Hazırlık maçları oyuncularının son durumunu görmeleri açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Aksoy, ‘’Efeler Ligi'nde mücadele edecek takımlar bu yıl iyi kadro kurdu. Lig oldukça çekişmeli geçecek. Artık hazırlıkların sonuna geldik. Pazar günü Tokat Belediye Plevne ile bir maç daha yapacağız ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley maçlarına hazırlanacağız’’ dedi.