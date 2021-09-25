Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
499.53
DOLAR
8.8893
STERLİN
12.1665
EURO
10.4300

Sorgun 5’inci galibiyetini aldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, önceki gün çıktığı 7’inci hazırlık müsabakasında 5’inci galibiyetini aldı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:14
Sorgun 5’inci galibiyetini aldı

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyespor kamp dönemi boyunca her fırsatta hazırlık müsabakası oynamayı da ihmal etmedi. Önceki gün Sorgun Spor Salon’unda Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek lig öncesinde umut verdi. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk setinden itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-13 gibi farkla bir skor ile kazanarak 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setinde de üstünlüğü koruyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-16 kazanmasını bildi, üçüncü seti de 25-22 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakayı da 3-0 kazanmış oldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lig ve kupa maçları öncesi hazırlıkların sonuna geldiklerini söyledi. Hazırlık maçları oyuncularının son durumunu görmeleri açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Aksoy, ‘’Efeler Ligi'nde mücadele edecek takımlar bu yıl iyi kadro kurdu. Lig oldukça çekişmeli geçecek. Artık hazırlıkların sonuna geldik. Pazar günü Tokat Belediye Plevne ile bir maç daha yapacağız ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley maçlarına hazırlanacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun 5’inci Galibiyetini AldıYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberSorgunBelediyesporVoleybolAXASigortaEfelerLigiMücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupa Voley hazırlıklarına devam
Kupa Voley hazırlıklarına devam
Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
Masterlerden moral ziyareti
Masterlerden moral ziyareti
AVRUPA SPOR HAFTASI
AVRUPA SPOR HAFTASI
Hareketlilik için pedal çevirdiler
Hareketlilik için pedal çevirdiler
Yozgat’tan iki sporcu milli takım karmasında
Yozgat’tan iki sporcu milli takım karmasında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim