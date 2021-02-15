Sorgun, 3-2’ye alıştı

KarşıyakaSpor Salonunda oynanan karşılaşmayı Tuncay Kandemir ve Hüseyin Okumuş yönetti. Solhanspor sahaya, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Burak Hazırol ile çıktı, Miskevich, Kuklinski, Hakan Polat, Ali İhsan Heper, Yusuf Erdem, Mert Nevzat Güneş yedek soyundu. Sorgun Belediyespor ise, Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Abreu, Cirovic, Rahmi Çağlar Aksoy, Mesut Akman ile mücadele verdi. Ahmet Samet Baltacı, Zakharov, Pavlovic, Kadir Gürkan Uz, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı yedekte oturdu. İlk seti 25-20 evsahibi ekip kazandı. İkinci sette ağırlığını hisettiren Sorgun Belediyespor, bu seti 20-25 kazandı. Üçüncü set 25-19 Solhanspor’un oldu. Sorgun Belediyespor dördüncü seti 21-25 kazanmasını bildi ama son seti 15-10 kaybedince sahadan 3-2 yenik ayrılan taraf oldu.