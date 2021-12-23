Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde veren Ahmet Dursun, tarafından Sırçalı Belediyespor'a forma desteği sağladı. Yetenekli genç futbolcuların yetişmesi, spora ve sporcuya destek için Yozgat Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Sırçalı Belediyespor'a Forma sponsoru olan Fizyoterapist Ahmet Dursun, ‘’Takımların daha rahat ve sağlıklı bir ortamda sportif faaliyetlerini yapmaları için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Yetenekli genç futbolcuların yetişmeleri için gerekli destekleri veriyoruz’’ dedi.

Sağlık alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluğun yanı sıra Türk sporunun gelişimine de destek veren Fizyoterapist Ahmet Dursun, Sponsorluk anlaşmasına imza atarak Sırçalı Belediyespor Futbol Takımı’na forma sponsoru oldu. Fizyoterapist Ahmet Dursun, ‘’Boğazlıyan’ımızın kıymetli takımını yeni başarılara taşımak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yeni başlangıçlara adım attığımız sponsorluğumuzun uzun soluklu olmasını diliyor, futbol takımımıza destek olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz’’ diye konuştu.

Sponsorluk desteklerinin takım için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Sırçalı Belediyespor futbol takımı Antrenörü Ecevit Yürekli ise ‘’Yeni sponsorumuz ile bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sırçalı Belediyespor kısa sürede çok daha aydınlık günlere taşıma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, bizim için çok kıymetli. Sırçalı Belediyespor kulübü camiası olarak kulübümüze katkılarından dolayı Fizyoterapist Ahmet Dursun'a teşekkür ederiz. 25 Aralık Cumartesi günü Boğazlıyan stadında Boğazlıyan Şekerspor ile saat 13.00'de karşı karşıya geleceğiz, oldukça güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki takımımıza başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum’’ Şeklinde görüş bildirdi.

