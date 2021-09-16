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Seyit Ali Ankasspor’da

Yozgatspor’un genç yeteneklerinden Seyit Ali Altın Gaziantep Ankasspor ile anlaştı.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:50
Seyit Ali Ankasspor’da

Akdağmadeni Belediyespor alt yapısından yetiştikten sonra yıldızı parlayan ve Yozgatspor’a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu kırmızı siyahlı ekibin formasını 2016 yılından bu güne kadar terletti. Kırmızı siyahlı ekibin Bölgesel Amatör Ligi’nde oynadığı sezon kontenjan olarak A takıma çıkan daha sonra gösterdiği performans ile beğenilince Üçüncü Lig’de de Yozgatspor formasını giymeyi başaran genç oyuncu bu sezon kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirdi. Gaziantep Ankasspor ile anlaşma sağlayan 22 yaşındaki Seyit Ali Altın yeni sezonda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Gaziantep Ankasspor’un başarısı için ter dökecek. 

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Seyit Ali Ankasspor’da
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