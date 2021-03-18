SERiYE DEVAM BAL’A SELAM: 0-1

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada yine umduğunu bulamayan ve sahadan mağlubiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı ekip Bölgesel Amatör Lig’e göz kırpmaya devam etti. Kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Haline Edip Adıvarspor karşısında gol yollarında etkili olamayan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını 0-0 tamamladı. İkinci yarıda daha çok etkili olan taraf konuk ekip Haline Edip Adıvarspor oldu. Yozgatspor kalesinde gol arayan konuk ekip Haline Edip Adıvarspor 72’inci dakikada Necati Yakuper’in attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Yozgatspor’un eşitlik çabaları yetersiz kalırken, Haline Edip Adıvarspor üç puanı 1-0’lık skor ile aldı. Ligin dibine demir atan ve matematiksel olarak garantilemese de büyük ölçüde Bölgesel Amatör Lige düşen kırmızı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile rakipleriyle puan farkını da açmaya devam etti.

Bilal Karataş, Fatih Emircan, Yunus Emre Çabuker, Emir Akay, Ali Kaan Şahanbaz, Tayfun Bebek, Uğurcan Gülay, Selim Öztürk, Ercan Karaca, Burak Aydın, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Halide Edip Adıvarspor ise Evren Özyiğit, Gökhan Dincer, Furkan Mehmet Tuncer, Necati Yakuplar, Çağatay Çeken, Mehmet Kodeş, Mustafa Kara, Alp Huy, Marlon Bülent Üçüncü, Said Can Açıkalın, Murat Kara ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Yozgatspor’da 65’inci dakikada Selim Öztürk’ün yerine Murat Mercan, 75’inci dakikada yunus Emre Çabuker’in yerine Boğatan Kızıltan, Ali Kaan Şahbaz’ın yerine İsmail Dinçer, 85’inci dakikada Ercan Karaca’nın yerine Arif Bostancı, Tayfun Bebek’in yerine ise Beytullah Ersoy oyuna girdi. Halide Edip Adıvarspor’da ise 90+1’inci dakikada Marlon Üçüncü’nün yerine Oğuz Aksoy, Alp Huy’un yerine Samet Bahça oyuna girdi. Yozgatspor’da 77’inci dakikada İsmail Dinçer sarı kart görürken konuk ekip Halide Edip Adıvarspor’da ise 19’uncu dakikada Marlon Üçüncü, 87’inci dakikada ise Çağatan Çeken sarı kart gördü.