SERiYE DEVAM

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta ilk maçında Çayıralan Esnafspor ile 2-2 berabere kalarak, lige kötü bir başlangıç yapan Yozgatspor, hafta içerisinde aldığı galibiyetten sonra Pazar günü de yine deplasmandan galibiyetle dönmenin sevincini yaşıyor.

23 Kasım 2021 Salı 00:49
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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Yeşil Kamanspor karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin sevincini yaşıyor. Yozgatpor teknik direktörü Polat Özkan, takımın başına gelir gelmek çıktıkları iki müsabakadan da galibiyet ile ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bir haftada da iki tane çok zor müsabakaya çıktıklarını ve bu iki zorlu müsabakayı da hedefledikleri gibi 6 puan ile tamamladıklarını dile getiren Özkan, oyuncularının iki müsabakada da göstermiş oldukları performanstan son derece memnun olduğunu belirtti. Takıma yeni katılan oyuncular ile birlikte hem daha da güçlendiklerini hem de alternatifli ir kadro sahip olduklarını vurgulayan Özkan, ‘’Yozgatspor olarak bizim hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda da bir Yozgatlı olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Tüm Yozgat halkının, 3 milyon Yozgatlının güvenini boşa çıkarmayacağız ve bu takımı hak ettiği noktalara hep beraber getireceğiz’’ dedi. 

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