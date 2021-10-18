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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ligde çıktığı üçüncü müsabakasını da kazandı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:56
Seriye devam

Deplasmanda Altekmaspor ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip oldukça çekişmeli geçen ilk seti 24-26 kazanarak güçlü rakibi karşısında 1-0 önce geçti. Başa baş ikinci seti de 20-25 kazanan Sorgun Belediyespor Altekmaspor karşısında skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan ve Sorgun Belediyespor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Altekmaspor üçüncü seti 25-18 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette de Sorgun Belediyespor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip bu seti 25-21 kazanarak skora eşitlik getirdi. Müsabakanın son seti ise oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Karşılıklı atılan goller ile geçilen son seti 13-15 kazanan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında müsabakayı da 3-2 kazanmış oldu. Ligde çıktığı üç müsabakayı da kazanan sarı siyahlı ekip namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. 

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