Serince’den Gençlerbirliği’ne destek

Ligde Yozgat Belediyesi Bozokspor ile birlikte zirve mücadelesi veren Divanlı Gençlerbirliği’ne geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Serince Çiğköfte tekrardan sponsor oldu. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, yıllardır takımlarına sponsor olan Serince Çiğköfte’nin bu sezonda da kendilerine destek verdiğini söyledi. Serince Çiğköfte sahibi Bayram Erus’a teşekkür eden Kara, ‘’Yıllardır takımımıza Serince Çiğköfte sahibi Bayram Erus maddi ve manevi büyük destekler verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Serince Çiğköfte’nin bize vermiş olduğu bu desteği bu sezon ligde şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz Bölgesel Amatör Ligi yükselmek. Bunu başaracak güce de sahibiz. Şuanda grubumuzda ligin favori ekiplerinden olan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un üç puan gerisinde ikinci sırada bulunuyoruz. İnşallah grubumuzu zirvede tamamlayarak Play-Off’lara çıkmak istiyoruz’’ dedi.