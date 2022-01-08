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Şekerspor zirveyi istiyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor konuk edeceği lider Sarıkaya Belediyespor’u mağlup ederek zirvenin yeni sahibi olmak istiyor.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:09
Şekerspor zirveyi istiyor

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligde namağlup olarak bir maç eksikleri ile yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Yarın Boğazlıyan’da lider Sarıkaya Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Ayyıldız, ‘’Yarın gurubumuzun iki namağlup takımı karşı karşıya gelecek. Bizim bir maç eksiğimiz var ve bu amaç ile alakalı da kararı bekliyoruz. Sarıkaya Belediyespor’u yenerek hem zirvenin yeni sahibi olmak hem de namağlup olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi bir ekibe sahibiz ve bu ligdeki rakiplerimizin hepsini de yenebilecek güçteyiz. Lider Sarıkaya Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve rakibimizi Boğazlıyan’dan eli boş göndermek istiyoruz’’ dedi. 

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