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Sarıkaya’ya tecrübeli forvet

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor Play-Off müsabakaları öncesinde takımına takviye yaptı.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:23
Sarıkaya’ya tecrübeli forvet

Fransa Ligue1’de yıllarca forma giymiş ülkemizde de Süper Lig ve 1’inci lig takımlarında oynamış olan tecrübeli forvet oyuncusu Fatih Atik’i renklerine bağladı. Play-Off’yara yükseldikten sonra hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirleyen Sarıkaya Belediyespor forvet hattını güçlendirdi. Fransa Ligue1’de Montpelliler, Tours, Giungamp, takımlarında forma giydikten sonra Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’a transfer olan başarılı forvet oyuncusu Fatih Atik, Trabzonspor’dan sonra Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi. 

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