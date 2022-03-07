Sarıkaya’ya tecrübeli forvet

Fransa Ligue1’de yıllarca forma giymiş ülkemizde de Süper Lig ve 1’inci lig takımlarında oynamış olan tecrübeli forvet oyuncusu Fatih Atik’i renklerine bağladı. Play-Off’yara yükseldikten sonra hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirleyen Sarıkaya Belediyespor forvet hattını güçlendirdi. Fransa Ligue1’de Montpelliler, Tours, Giungamp, takımlarında forma giydikten sonra Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’a transfer olan başarılı forvet oyuncusu Fatih Atik, Trabzonspor’dan sonra Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.