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Sarıkaya tutulmuyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci turunda 4’üncü haftasında Sarıkaya Belediyespor ile Divanlı Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakayı Sarıkaya Belediyespor kazanırken, Sarıkaya temsilcisi liderlik koltuğunu korudu.

01 Nisan 2022 Cuma 00:54
Sarıkaya tutulmuyor

Zirve mücadelesi veren iki takımın Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada 10 kişi alan Sarıkaya Belediyespor buna rağmen güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. 

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