Sarıkaya tutulmuyor

Zirve mücadelesi veren iki takımın Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada 10 kişi alan Sarıkaya Belediyespor buna rağmen güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
01 Nisan 2022 Cuma 00:54
Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci turunda 4’üncü haftasında Sarıkaya Belediyespor ile Divanlı Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakayı Sarıkaya Belediyespor kazanırken, Sarıkaya temsilcisi liderlik koltuğunu korudu.
Zirve mücadelesi veren iki takımın Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada 10 kişi alan Sarıkaya Belediyespor buna rağmen güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.