Şampiyon Yurdum Gençlikspor

Uzun yıllar sonra ilk defana düzenlenen Yozgat Basketbol liginde heyecan hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında Yurdum Gençlikspor takımı Yozgat Ata Gençlikspor’u 86-52 mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi. Yozgat SHÇEKspor ise Sorgun Gençlikspor’a 61-47 mağlup oldu. Bugün Yurdum Gençlikspor ligdeki son müsabakasına çıkarken yeni sezonda Bölgesel Basketbol Ligi’nde Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.