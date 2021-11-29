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Şampiyon Yurdum Gençlikspor

Yozgat Basketbol Ligi’nde tüm rakiplerini yenerek geride bırakan Yurdum Gençlikspor ligin bitimine bir maç kala şampiyonluk turu attı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:22
Şampiyon Yurdum Gençlikspor

 Uzun yıllar sonra ilk defana düzenlenen Yozgat Basketbol liginde heyecan hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında Yurdum Gençlikspor takımı Yozgat Ata Gençlikspor’u 86-52 mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi. Yozgat SHÇEKspor ise Sorgun Gençlikspor’a 61-47 mağlup oldu. Bugün Yurdum Gençlikspor ligdeki son müsabakasına çıkarken yeni sezonda Bölgesel Basketbol Ligi’nde Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. 

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