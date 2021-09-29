Şampiyon okçuya yay hediye etti

Kırşehir’de Ahilik kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Kırşehir Ahilik Okçuluk Turnuvasına katılan Göktuğ Ayhan kendi kategorisinde birinci oldu. Sarıkayalı olan Göktuğ Ayhan’ı makamında kabul eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya’nın gururu olan genç okçuya yay hediye ederek başarılarının devamını temenni etti.

2021 Ahi Evran yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de ‘Ahilik ve Türk Okçuluğu’ temalı düzenlenen okçuluk turnuvasında Üç-Ok kulübü sporcusu Mehmet Göktuğ Ayhan 25'de 25 yaparak minik erkeklerde birinci olmayı başarmıştı.