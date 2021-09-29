Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.77
ALTIN
494.22
DOLAR
8.8646
STERLİN
12.0400
EURO
10.3888

Şampiyon okçuya yay hediye etti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Kırşehir’de gerçekleştirilen turnuvada okçuluk alanında birinci olan Göktuğ Ayhan’a yay hediye etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:49
Şampiyon okçuya yay hediye etti

Kırşehir’de Ahilik kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Kırşehir Ahilik Okçuluk Turnuvasına katılan Göktuğ Ayhan kendi kategorisinde birinci oldu. Sarıkayalı olan Göktuğ Ayhan’ı makamında kabul eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya’nın gururu olan genç okçuya yay hediye ederek başarılarının devamını temenni etti. 
2021 Ahi Evran yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de ‘Ahilik ve Türk Okçuluğu’ temalı düzenlenen okçuluk turnuvasında Üç-Ok kulübü sporcusu Mehmet Göktuğ Ayhan 25'de 25 yaparak minik erkeklerde birinci olmayı başarmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Şampiyon Okçuya Yay Hediye EttiYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberSarıkayaÖmerAçıkelKırşehirOkçulukGöktuğayhanYayHediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLiLER START VERDi
ENGELLiLER START VERDi
Müsabakalarını dış sahada oynayacak
Müsabakalarını dış sahada oynayacak
Yozgatspor’dan bir hazırlık maçı daha
Yozgatspor’dan bir hazırlık maçı daha
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor
Vali Polat hafta sonunu çocuklara ayırdı
Vali Polat hafta sonunu çocuklara ayırdı
Oğlu attı babası tuttu
Oğlu attı babası tuttu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim