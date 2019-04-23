Şampiyon Emniyet

7 kurum takımının katıldığı turnuva iki gurup halinde gerçekleştirildi. Kendi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yarı finale yükseldiği turnuvada Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluk turu atan taraf oldu. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen turnuvaya TKDK İl Koordinatörlüğü, Bozok Üniversitesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katıldı. Beş gün boyunca takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, tüm rakiplerini geride bırakan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü birinci oldu. İl Jandarma Komutanlığı ikinci Bozok Üniversitesi ise turnuvada üçüncülük elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyon İl Emniyet Müdürlüğü kupasını ve madalyasını İl Jandarma Alay Komutan yardımcısı Albay Ekrem Mengi’nin elinden aldı. İkinci olan İl Jandarma Komutanlığı’na kupa ve madalyasını İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu verirken Üçüncü olan Bozok Üniversitesine ise kupa ve madalyalarını Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak taktim etti.

