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Şampiyon dostları ile buluştu

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp memleketi Yozgat’ta eski dostları ile buluştu.

17 Ağustos 2021 Salı 00:44
Şampiyon dostları ile buluştu

Dünya ve Avrupa şampiyonu, üç olimpiyat madalyası sahibi Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları sonrasında memleketi Yozgat’a geldi. Yozgat’ta eski dostları ile buluşan şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp, dostları ile hasret giderip, kendisinden dualarını eksik etmedikleri için teşekkür etti. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, bir sonraki yapılacak olan Olimpiyatlara çok iyi hazırlanıp Allah nasip ederse olimpiyat altın madalyasını kazanmak itediğini, Türk halkınında kendisinden beklentisinin bu olduğunu sözlerine ekledi. 

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Şampiyon Dostları Ile Buluştu
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