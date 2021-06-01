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Şampiyon Batman

ERKEKLER Hentbol İkinci Ligi B Grubunu lider bitiren Batman Belediyespor Yozgat’ta şampiyonluk turu attı.

01 Haziran 2021 Salı 00:42
Şampiyon Batman

    Çandır Hentbolspor’un da mücadele ettiği Hentbol Erkekler İkinci Ligi B Grubunda üçüncü kademe müsabakaları Yozgat’ta oynandı. Yozgat’a Alaattin Keykubat Üniversitesi ile birlikte aynı puanda zirvede gelen Batman Belediyespor, Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalarda rakiplerini yenerken son gün Alaattin Keykubat Üniversitesi ile şampiyonluk müsabakasına çıktı güçlü rakibini bir sayı farklı 31-30 mağlup eden Batman Belediyespor şampiyon olarak birinci lige yükselen ekip oldu. Müsabakalar sonrasında şampiyonluk turu atan Batman Belediyespor’a şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgün Akgün verdi. Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan, memleketi Yozgat’ta Batman Belediyespor’un şampiyon olarak birinci lige yükselmesinden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Pandemi tedbirleri kapsamında bu sene Erkekler İkinci Ligi’ni sıkıştırılmış bir takvimde oynattıklarını hatırlatan Doğan, ‘’İkinci Lig B Grubunun son müsabakaları Yozgat’ta oynandı. Yozgat’a averaj ile zirvede gelen Batman Belediyespor şampiyon olarak Birinci Lige yükselme başarısı gösterdi. Ben Antrenör ve oyuncularını tebrik ediyor önümüzdeki sezon için de başarı dileğinde bulunuyorum. Oldukça çekişmeli ve güzel müsabakalara ev sahipliği yapan Yozgat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerine de teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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Şampiyon Batman
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