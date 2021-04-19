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Rıza’nın hedefi 10’uncu şampiyonluk

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp bugün Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası için Güreş milli takımımız ile Polonya’ya gitti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:41
Rıza’nın hedefi 10’uncu şampiyonluk

Polonya’da 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere çıkacak olan başarılı sporcu Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları öncesinde de moral bulmak istiyor. Bugün başlayacak olan ve 25 Nisan tarihine kadar devam edecek olan Avrupa güreş şampiyonasında Türk Güreş Milli takımımızın en büyük altın madalya kozu Rıza Kayaalp olacak. Türk Güreş milli takımımızda Grekoromen stilde mindere çıkan başarılı sporcu Rıza Kayaalp Avrupa'da üst üste 10 final müsabakası oynamayı başarmıştı. 10 final müsabakasının 9’unu kazanan Yozgat’ın gururu Rıza Kayaalp 9 altın madalya ve 1 gümüş Madalya ile Milli takımımızın en başarılı güreşçi unvanını elinde bulunduruyor. Hedefinin 10’uncu kez Avrupa şampiyonluğunu yaşamak olduğunu dile getiren Rıza Kayaalp, ‘’Avrupa’da üst üste çıktığı 10 final müsabakasının 9’unu kazanarak bir rekora imza attım. Şimdi Tokyo olimpiyatları öncesinde Polonya’da başlayacak olan Avrupa Güreş Şampiyonasında da 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Polonya’da elde edeceğim altın madalya ise benim için Tokyo Olimpiyatları öncesinde büyük bir moral olacaktır. Madalya koleksiyonumda tek eksik madalyam olan olimpiyat şampiyonluğunu de elde etmek istiyorum. Olimpiyatlar öncesinde Avrupa Güreş Şampiyonası benim için iyi antrenman olacaktır. Şimdiye kadar Olimpiyatlarda bir bronz, bir de gümüş madalya aldım. Şimdi altın madalya almak istiyorum. Bunun içinde çok çalışıyorum’’ dedi. 

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Rıza’nın Hedefi 10’uncu şampiyonluk
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