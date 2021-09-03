Portatif yüzme havuzlarında eğitim başladı

Yozgat il merkezi ile birlikte Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerinde yapımı tamamlanan yüzme havuzları vatandaşların kullanımına açıldı. 7’den 77’ye yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması amaçlanan proje kapsamında sportif eğitim uzmanları tarafından yüzme antrenmanlarıyla çocuklara ücretsiz olarak yüzme eğitimleri verilmeye başlandı. Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Sportif Eğitim Uzmanı Burak Kılınç gözetiminde başlayan antrenmanlarda çocuklar, bakanlığın başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi sayesinde ücretsiz eğitim alma şansı bulduklarını, vakitlerini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirdiklerini ve bakanlığa bu proje için teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Yozgat il merkezi ile bazı ilçelere kurulan portatif yüzme havuzları ile birlikte bu sene 7 bin gence yüzme eğitimi verilmesi hedefleniyor.