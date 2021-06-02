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POMEM kursu tamamlandı

YERKÖY Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan kısa adı POMEM olan Polis Meslek Eğitim Merkezi Hazırlık Kursu tamamlandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:05
POMEM kursu tamamlandı

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Gaffar Eren Karagöz ve Güreş Antrenörü Adnan Çınar Şahingöz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren Yerköy Halkına ücretsiz olarak verilen 27. dönem POMEM hazırlık kursuna 30 erkek, 40 ise bayan polis adayı katıldı. Yaklaşık 6 ay süren kursta katılımcılar yoğun bir tempo ile çalıştılar. Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Gaffar Eren Karagöz ve Güreş Antrenörü Adnan Çınar Şahingöz kurslarını destekleyen Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Özgünlü, Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Köksal Suntay ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli’ye teşekkür ettiler.

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POMEM Kursu Tamamlandı
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