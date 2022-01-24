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Polat ve Köse birlikte izledi

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Türkiye Kupası’nda Yalıkavakspor ile oynadığı müsabakayı Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse birlikte izledi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:36
Polat ve Köse birlikte izledi

Yozgat’ın ev sahipliğinde oynanan Türkiye Kupası Kadınlar Hentbol D Grubumu müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile start aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının da yer aldığı Türkiye Kupası müsabakaları bugün tamamlanacak. Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Türkiye Kupası Kadınlar Hentbol D Grubu’nun ilk müsabakasında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Süper Lig’de zirvede yer alan Yalıkavakspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Yalıkavakspor’un üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakada Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını yalnız bırakmadı ve tribünden Yozgat temsilcisine destek verdi.

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