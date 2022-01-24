Polat ve Köse birlikte izledi

Yozgat’ın ev sahipliğinde oynanan Türkiye Kupası Kadınlar Hentbol D Grubumu müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile start aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının da yer aldığı Türkiye Kupası müsabakaları bugün tamamlanacak. Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Türkiye Kupası Kadınlar Hentbol D Grubu’nun ilk müsabakasında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Süper Lig’de zirvede yer alan Yalıkavakspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Yalıkavakspor’un üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakada Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını yalnız bırakmadı ve tribünden Yozgat temsilcisine destek verdi.