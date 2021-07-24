Polat sporcular ile buluştu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Çok Amaçlı Spor Salon’unda Yaz Spor Okulları kapsamında yapılan antrenmanları ziyaret etti. Tekvando, Basketbol ve Okçuluk antrenmanlarında sporcular ile bir araya gelen Vali Polat, antrenmanlarda kendisi de basket ve ok atışları gerçekleştirdi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Amacımız her gencimizin lisanslı olarak en az bir spor dalıyla ilgilenmesi, bir müzik aleti çalması ve bir yabancı dil öğrenmesidir. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizi, Gençlik Merkezlerimize ve Spor Salonlarımıza bekliyoruz’’ dedi.

Vali Polat daha sonra Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde devam eden Ebru kursunu ziyaret etti ve öğrenciler ile birlikte ebru çalışması yaptı.