Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1351.59
ALTIN
495.64
DOLAR
8.5595
STERLİN
11.7774
EURO
10.0819

Polat sporcular ile buluştu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okulları ile Yozgat Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençler ile sohbet edip, onlara başarı dileğinde bulundu.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:00
Polat sporcular ile buluştu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Çok Amaçlı Spor Salon’unda Yaz Spor Okulları kapsamında yapılan antrenmanları ziyaret etti. Tekvando, Basketbol ve Okçuluk antrenmanlarında sporcular ile bir araya gelen Vali Polat, antrenmanlarda kendisi de basket ve ok atışları gerçekleştirdi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Amacımız her gencimizin lisanslı olarak en az bir spor dalıyla ilgilenmesi, bir müzik aleti çalması ve bir yabancı dil öğrenmesidir. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizi, Gençlik Merkezlerimize ve Spor Salonlarımıza bekliyoruz’’ dedi.
Vali Polat daha sonra Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde devam eden Ebru kursunu ziyaret etti ve öğrenciler ile birlikte ebru çalışması yaptı.  

Anahtar Kelimeler:
Polat Sporcular Ile Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasapoğlu'ndan ziyaret
Kasapoğlu'ndan ziyaret
Kayaalp eksiğini tamamlayacak
Kayaalp eksiğini tamamlayacak
Yengenin gözü altında
Yengenin gözü altında
Oyuncu seçmelerine devam
Oyuncu seçmelerine devam
Keven’den hediye
Keven’den hediye
Sıralama atışlarında ikinci oldu
Sıralama atışlarında ikinci oldu

banner119

banner123

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim