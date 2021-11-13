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Polat Özkan imzaladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor’da Polat Özkan dönemi dün resmen başladı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:53
Polat Özkan imzaladı

Teknik direktör Feridun Dündar ile yollar ayrıldıktan sonra Polat Özkan ile prensip anlaşmasına varan kırmızı siyahlı ekip dün genç teknik adam ile resmi anlaşma sağladı. Yozgatspor’un her kötü duruma düştüğünde taraftarlar tarafından sürekli ismi gündeme getirilen Polat Özkan, dün takım ile ilk antrenmanına çıktı. Bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek olan Yozgatspor da yeni teknik direktör Polat Özkan önce futbolcular ile tanıştı daha sonra ise hedefleri ve futbolculardan beklentilerini paylaştı.

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