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Pavlovic, 4 hafta yok

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'da smaçör Danilo Pavlovic, sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta forma giyemeyecek.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:48
Pavlovic, 4 hafta yok

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, takımın başarılı oyuncularından Pavlovic'in deplasmandaki Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arası takımdan ayrı kalacağını söyledi. Pavlovic'in eksikliğinin önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Ligin başında ilk 8 takım arasına girme hedefi koymuştuk. Son haftalarda yakaladığımız seri galibiyetlerle çıkış yakaladık ve hedeflerimize oldukça yaklaşmış durumdayız. Takımımızın form durumu sevindirici. Ancak yaşanan talihsiz sakatlık bizi biraz etkileyecek" ifadelerini kullandı. Gül, Pavlovic'in yerine görev alacak oyuncunun da en az onun kadar faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Pavlovic4 Hafta Yok
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