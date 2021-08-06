Özbayspor yıldız yetiştiriyor

Yozgat’ta miniklere küçük yaşta futbol sevgisini aşılamak ve Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmayı amaçlayan Özbay, Futbol Okulu’na yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. 100 öğrenciye geleceğin futbolcusu olmak için futbol eğitimi verdiğini dile getiren Özbay, Yozgatlı minikleri spora kazandırmak ve yetenekli sporcuları belirlemek için spor okulu kurduğunu İlhan Özbay, profesyonel antrenörler eşliğinde çocukları eğittiklerini belirtti. Spor Vadisinde gerçekleştirilen antrenmanlarda minik sporlar Antrenörleri İlhan Özbay gibi ileride büyük bir futbolcu olabilmek için var güçleri ile çaba sarf ediyorlar. UEFA A lisansına sahip olan İlhan Özbay, futbol eğitiminin yıl boyunca aralıksız olarak devam ettiğini vurguladı. Özbay, Yozgatlı gençlerin geleceklerine yön verme gayretinde olduklarının altını çizerek, Yozgat'ta var olan futbol sevgisi ve potansiyelini öne çıkartmayı amaçladıklarını anlattı. İlhan Özbay, Yozgat’ta spora, özellikle de futbola ilginin yüksek olduğu kaydederek, yetenekli çocukları ortaya çıkardıklarına değindi. İlhan Özbay, spor okulunu açtıkları günden bu yana yoğun ilgi gördüklerine vurgu yaparak, ‘’Spor okulumuzda 100 sporcumuz bulunuyor. Yozgatlı çocukları eğiterek ileride hem futbol açısından hem kişilik ahlak açısından memleketine vatanına milletine ailelerine hayırlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz ”dedi.

İlhan Özbay, çocuk ve gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutup her birisinin spor yapmalarını sağlamayı amaçladıklarına dikkat çekti. İlhan Özbay Spor Okulu, Kayseri’de Fatih Yurt Spor Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Pazar günü Saat: 18.00’da oynanacak hazırlık müsabakasında 2010 ile 2016 yaş grubu sporcular ter dökecek. İlhan Özbay, Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalara da katılım sağladıklarını ifade etti. İlhan Özbay, çocukların maç oynama tecrübesi kazanmalarını amaçladıklarına değinerek, “Yoğun antrenman temposundan çocuklarımız sıkılabilir. Bu nedenle turnuva ve hazırlık maçları düzenleyerek, çocuklarımıza yarışmacı kimliğini kazandırıyoruz” diye konuştu.

