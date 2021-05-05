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Online tekvando kursu

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan tekvando kursu online olarak devam ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:29
Online tekvando kursu

 Tüm Türkiye’de tam kapanma dönemine gidilmesi ve bu kapsamda da spor salonlarının kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından spor yapan gençler çözümü online olarak buldu. Haftanın belirli günlerinde Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Yunus Türk gözetiminde tekvando antrenmanı yapan Sorgunlu genç tekvandocular tam kapanma ile birlikte antrenmanları yapamadılar. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yunus Türk, öğrencilerinin tam kapanma döneminde antrenmanlardan uzak kalmamaları ve bildiklerini unutmamaları amacıyla online olarak ders vermeye başladı. Öğrencileri ile toplu olarak bağlantı kuran Tekvando Antrenörü Yunus Türk, online olarak sporcularına eğitimler vermeye devam ediyor.  

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Online Tekvando Kursu
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