Okul sporları başladı

Okul Sporları İl Temsilcisi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Ceylan 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Okul Spor faaliyetlerinin 11 Kasım 2021 tarihi itibari ile 38 spor branşında minikler, küçükler, yıldızlar, Gençler A ve Gençler B kategorilerinde yarışmalar düzenleneceğini söyledi. Yozgat’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin 655 lisanslı öğrencinin yarışmalara katıldığını hatırlatan Ceylan, ‘’Son 5 yıl istatistiklerine göre okul sporlarına katılımda Türkiye’de ilk 10 şehir arasında yer almaktayız. İlimizdeki bütün ilkokullarda 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimize çocuk oyunları oynatarak spora başlamalarını hedefliyoruz. Yozgat Merkez ve 10 ilçemizde okul spor müsabakaları yapılacak olup, amacımız daha fazla öğrenciyi spor branşlarıyla buluşturmak ve okul spor faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Okullarımızda bulunan öğrencilerimize her yaşta farklı spor dalları ile ilgilenebileceği, sporun bireylerin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimi üzerin de olumlu etkiler olduğu spor ve spor kültürünü kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz’’ dedi.