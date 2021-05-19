Ödüllü Fotoğraf yarışması

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan fotoğraf yarışmasında Spor Vadisi’nden başlayıp Gençlik Merkezi, Lise Caddesi, Büyük Cami, Ankara Caddesi, Cemil Çiçek Bulvar göbek dönüşü, Esentepe, Şehir Hastanesi ve Kentpark’ta son bulacak olan bisiklet ve motosiklet turundan fotoğraf çekenler arasında en güzel fotoğraf yarışması düzenlenecek. Fotoğrafları dereceye giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller verilecek. Bugün saat 12.00’da Spor Vadisinden başlayacak olan motosiklet ve bisiklet turunu isteyen herkesin fotoğraflayabileceği ve yarışmaya katılabilecekleri bildirildi.