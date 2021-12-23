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Nazlıya Forma hediye ettiler

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat İl Özel İdarespor başkanı ve yöneticileri Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’yı makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:05
Nazlıya Forma hediye ettiler

Yozgat İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Yakup Özcan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’yı makamında ziyaret ederek kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Özcan 66 numaralı üzerinde İskender Nazlı yazılı İl Özel İdarespor formasını hediye etti. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ise ‘’İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Yakup Özcan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

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