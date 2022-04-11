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Namağlup şampiyon

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda kendisi ile aynı puana sahip olan Sarıkaya Belediyespor’u 3-2 mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozokspor şampiyonluk turu attı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:48
Namağlup şampiyon

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin normal sezonunu namağlup olarak tamamlayarak Play-Off grubuna yükselen Yozgat Belediyesi Bozokspor Play-Off grubunu da namağlup olarak tamamlayıp şampiyonluğa ulaştı. Sezona önce Amatör Küme şampiyonluğu ardından da Bölgesel Amatör Lige yükselme olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozokspor, Play-Off grubunun son haftasında kendisi ile aynı puana sahip olan Sarıkaya Belediyespor ile Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka iki takımın karşılıklı atakları ile geçildi. Az hatan yapan tarafın kazanacağı müsabakada Yozgat Belediyesi Bozokspor güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk turunu attı. Müsabaka sonrasında ise Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir Yozgat Belediyesi Bozokspor’a şampiyonluk kupasını, Sarıkaya Belediyespor’a ise ikincilik kupasını verdi. Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakayı Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel birlikte izledi. 

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