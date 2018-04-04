Müsabakalar başladı

Yarın tamamlanacak olan grup müsabakalarında Erkeklerde Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Çorum, İstanbul, Osmaniye, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Tokat, Sivas, Adana, Trabzon, kızlarda ise Yozgat ile birlikte Osmaniye, Çorum, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Tokat, Adana ve Antalya’dan gelen sporcular birbirlerini yenebilmek için mücadele edecek. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmak için yapılacak olan İç Anadolu seçmelerine katılmaya hak kacak.
04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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