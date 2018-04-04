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Müsabakalar başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde Okul Sporları 2017-2018 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen kız ve erkek yıldızlar masa tenisi grup maçları Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalar ile başladı.

Müsabakalar başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde Okul Sporları 2017-2018 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen kız ve erkek yıldızlar masa tenisi grup maçları Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalar ile başladı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Müsabakalar başladı

Yarın tamamlanacak olan grup müsabakalarında Erkeklerde Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Çorum, İstanbul, Osmaniye, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Tokat, Sivas, Adana, Trabzon, kızlarda ise Yozgat ile birlikte Osmaniye, Çorum, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Tokat, Adana ve Antalya’dan gelen sporcular birbirlerini yenebilmek için mücadele edecek.  Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmak için yapılacak olan İç Anadolu seçmelerine katılmaya hak kacak. 

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