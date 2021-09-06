Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1468.67
ALTIN
488.97
DOLAR
8.3118
STERLİN
11.5695
EURO
9.9097

Moral ve motivasyon için turnuva

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ile Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından Polislerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen halı saha turnuvası tamamlandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:43
Moral ve motivasyon için turnuva

Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri arası halı saha turnuvasında Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ile Şehitler Polis Merkezi Amirliği final müsabakasında karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Şehitler Polis Merkezi Amirliği turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bölükbaşı Halı Saha tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakasını, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşe Özlem Esertürk, ‘’Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak şehit ve gazi ailelerimizi de dahil ederek bu tip etkinlikleri teşkilatımız içerisinde moral motivasyon amacıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunların devamında yine bu tip etkinliklerle personellerimizden gelen istek doğrultusunda devam ettireceğiz. Pandemi sürecinde zaten hepimiz ülke olarak tüm dünya olarak yorulduk. Bir nevi bu tür etkinliklerle hem kendi moral motivasyonumuzu biraz daha yükseltmek hem de arkadaşlarımızın biz yorucu fedakar bir meslek yapıyoruz bu anlamda da biraz daha moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bu tip bir etkinlik düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz’’ dedi.
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise ‘’Polis Eşleri Derneği Başkanı eşim Özlem Hanımın gayretleri ve çabaları neticesinde oynanan müsabakada gerçekten centilmenlikle biten müsabakanın neticesinde Şehitler Polis Merkezi Amirliği personeli bu başarıyı elde etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade etmiş olduğu üzere sporcusunun ahlaklısı önemli o yüzden centilmence müsabakaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Şehitler Polis Merkez Amirliği personelini başta polis merkezi amiri olmak üzere çalışanlarını tebrik ediyorum. İkinci olan Siber Suçlar Şube Müdürlüğü personelini ve centilmen takım olarak seçilen diğer takımımızı tebrik ediyorum. Hakemimize da teşekkürler güzel müsabaka yönetti. Bundan sonrada Yozgat’ımızda, Bozok Diyarında bu gibi turnuvalarla diğer kamu kurumlarının katılımıyla güzel şenlikler ve etkinlikler yapmayı umut ediyorum’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından kupa ve ödül törenine geçildi. Şampiyon olan takımların kupa ve ödüllerini turnuvayı izlemeye gelen şehit yakınları ile gaziler taktim etti. Öte yandan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi Özlem Esertürk turnuvayı izlemeye gelen personelin çocukları ile şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına da çeşitli hediyeler taktim etti.  

Anahtar Kelimeler:
Moral Ve Motivasyon Için Turnuva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başvurular uzatıldı
Başvurular uzatıldı
Olimpiyatlarda Yozgat’ın gururu oldu
Olimpiyatlarda Yozgat’ın gururu oldu
Gençlik Merkezini tanıdılar
Gençlik Merkezini tanıdılar
Atletizme devam
Atletizme devam
Portatif yüzme havuzlarında eğitim başladı
Portatif yüzme havuzlarında eğitim başladı
Yozgatlı futbolcu Kocaelispor’da
Yozgatlı futbolcu Kocaelispor’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim