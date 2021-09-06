Moral ve motivasyon için turnuva

Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri arası halı saha turnuvasında Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ile Şehitler Polis Merkezi Amirliği final müsabakasında karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Şehitler Polis Merkezi Amirliği turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bölükbaşı Halı Saha tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakasını, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşe Özlem Esertürk, ‘’Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak şehit ve gazi ailelerimizi de dahil ederek bu tip etkinlikleri teşkilatımız içerisinde moral motivasyon amacıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunların devamında yine bu tip etkinliklerle personellerimizden gelen istek doğrultusunda devam ettireceğiz. Pandemi sürecinde zaten hepimiz ülke olarak tüm dünya olarak yorulduk. Bir nevi bu tür etkinliklerle hem kendi moral motivasyonumuzu biraz daha yükseltmek hem de arkadaşlarımızın biz yorucu fedakar bir meslek yapıyoruz bu anlamda da biraz daha moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bu tip bir etkinlik düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz’’ dedi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise ‘’Polis Eşleri Derneği Başkanı eşim Özlem Hanımın gayretleri ve çabaları neticesinde oynanan müsabakada gerçekten centilmenlikle biten müsabakanın neticesinde Şehitler Polis Merkezi Amirliği personeli bu başarıyı elde etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade etmiş olduğu üzere sporcusunun ahlaklısı önemli o yüzden centilmence müsabakaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Şehitler Polis Merkez Amirliği personelini başta polis merkezi amiri olmak üzere çalışanlarını tebrik ediyorum. İkinci olan Siber Suçlar Şube Müdürlüğü personelini ve centilmen takım olarak seçilen diğer takımımızı tebrik ediyorum. Hakemimize da teşekkürler güzel müsabaka yönetti. Bundan sonrada Yozgat’ımızda, Bozok Diyarında bu gibi turnuvalarla diğer kamu kurumlarının katılımıyla güzel şenlikler ve etkinlikler yapmayı umut ediyorum’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından kupa ve ödül törenine geçildi. Şampiyon olan takımların kupa ve ödüllerini turnuvayı izlemeye gelen şehit yakınları ile gaziler taktim etti. Öte yandan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi Özlem Esertürk turnuvayı izlemeye gelen personelin çocukları ile şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına da çeşitli hediyeler taktim etti.