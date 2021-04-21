Minik sporcular için Voleybol kursu

Voleybol Antrenörü Soner Arslan gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışan minik öğrenciler Covit-19 tedbirlerine uyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Okullar Pandemi nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen ilköğretim öğrencileri boş zamanlarını spor yaparak geçirmek için kendilerine açılan Voleybol kursuna gidiyorlar. Minik sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Voleybol kursunda voleybol topuna nasıl vurulacağını öğreniyorlar. Voleybol oynayan minik sporculara Voleybolun çok büyük faydaları da bulunuyor. Voleybolun en büyük faydalarından biride çocukların el kaslarının gelişmesine ve boylarının uzamasına da yardımcı olması. Voleybol oynamak çocukta fiziksel gelişime katkı sağlamakla birlikte, vücudun esnekliğini arttırır. Voleybol oynayan çocuk bütün kaslarını kullandığı için vücut formu da dengeli bir şekilde gelişir. Voleybol çocuğunuzun kas ve kemik gelişimi için de önemlidir.