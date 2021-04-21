Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1365
ALTIN
464.606
DOLAR
8.1074
STERLİN
11.3263
EURO
9.7566

Minik sporcular için Voleybol kursu

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere yönelik Voleybol kuruş açıldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:43
Minik sporcular için Voleybol kursu

Voleybol Antrenörü Soner Arslan gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışan minik öğrenciler Covit-19 tedbirlerine uyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Okullar Pandemi nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen ilköğretim öğrencileri boş zamanlarını spor yaparak geçirmek için kendilerine açılan Voleybol kursuna gidiyorlar. Minik sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Voleybol kursunda voleybol topuna nasıl vurulacağını öğreniyorlar. Voleybol oynayan minik sporculara Voleybolun çok büyük faydaları da bulunuyor. Voleybolun en büyük faydalarından biride çocukların el kaslarının gelişmesine ve boylarının uzamasına da yardımcı olması. Voleybol oynamak çocukta fiziksel gelişime katkı sağlamakla birlikte, vücudun esnekliğini arttırır. Voleybol oynayan çocuk bütün kaslarını kullandığı için vücut formu da dengeli bir şekilde gelişir. Voleybol çocuğunuzun kas ve kemik gelişimi için de önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Minik Sporcular Için Voleybol Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı sporcudan ziyaret
Başarılı sporcudan ziyaret
Gençlerin tercihi Gençlik Merkezi
Gençlerin tercihi Gençlik Merkezi
STADI iNŞAATINA DEVAM
STADI iNŞAATINA DEVAM
Maltepe maçının tarihi belli oldu
Maltepe maçının tarihi belli oldu
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Spor kompleksi için yer aranıyor
Spor kompleksi için yer aranıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim