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Milli takım kampına katıldı

GREKOROMEN Güreş Milli takım seçmelerine Yozgat’tan Enes Buğra Demir’de davet edildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:06
Milli takım kampına katıldı

Bugün başlayan U23 Grekoromen Güreş Milli kampına katılan 97 kilodaki Enes Buğra Demir, milli takım kampında başarılı olarak milli takımın kalıcı bir üyesi olmak istiyor. Grekoromen Avrupa güreş şampiyonası öncesinde İstanbul Sarıyer’de yapılacak olan seçmelere davet edilen Demir, kendisi gibi Yozgatlı olan Rıza Kayaalp’in izinden gitmek istediğini söyledi. Kendisine her zaman Yozgat’ın gururu olan Rıza Kayaalp’i örnek aldığını dile getiren genç güreşçi, ‘’Milli takım kampında başarılı olarak Avrupa şampiyonasında hem ülkemizi hem de Yozgat’ı temsil etmek istiyorum. Bunu başaracak güce sahibim. Milli takım kampı öncesinde Yozgat’ta Antrenörlerim eşliğinde çok çalıştım. Kamp seçmelerinde de bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacağım ve elimden gelenin en iyisini yaparak milli takıma seçileceğime inanıyorum’’ dedi. 

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Milli Takım Kampına Katıldı
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