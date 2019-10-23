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Milli sporcu yeni yıldızlar yetiştiriyor

WUSHUDA Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa ikinciliği dereceleri bulunan eski milli sporcu Tayfun Öztürk, Akdağmadeni ilçesinde eski okul binasının sınıflarını birleştirerek oluşturduğu salonda, şampiyonluk adayı yeni yıldızlar yetiştirmek için gönüllü eğitim veriyor.

Milli sporcu yeni yıldızlar yetiştiriyor

WUSHUDA Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa ikinciliği dereceleri bulunan eski milli sporcu Tayfun Öztürk, Akdağmadeni ilçesinde eski okul binasının sınıflarını birleştirerek oluşturduğu salonda, şampiyonluk adayı yeni yıldızlar yetiştirmek için gönüllü eğitim veriyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Milli sporcu yeni yıldızlar yetiştiriyor

Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanan Öztürk, Akdağmadeni ilçesindeki Melikli İmam Hatip Ortaokulunda hem müdür yardımcılığı hem de beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Okulun müdürü İbrahim Aydın ile Melikli İmam Hatip Ortaokuluna ait eski binada sınıfları birleştirerek spor salonuna çeviren Öztürk, köy okulunda şampiyonluk adayı sporcular yetiştirmek için wushu, kungfu ve güreş eğitimi veriyor. Beden eğitimi dersleri dışında gönüllü eğitim veren Öztürk, Nasuh Akar, Celal Atik, Rıza Kayaalp gibi olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkaran Yozgat'a, yeni sevinçler ve gururlar yaşatmak istiyor. Akdağmadeni Melikli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Aydın, okul bünyesinde bulunan eski binanın iki sınıfını birleştirerek bir spor odası yaptıklarını söyledi. Bu yıl spor dallarına güreşi de eklediklerini aktaran Aydın, okullar arası güreş turnuvalarına katılacaklarını ifade etti. Eski milli sporcu Öztürk de köydeki çocuklara sporu sevdirmek istediğini ve bunun için mücadele verdiğini dile getirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan yardım alarak oluşturdukları salonun malzemelerini tedarik ettiklerini anlatan Öztürk, 2018-2019 eğitim yılında Sakarya'da düzenlenen Wushu Kungfu Türkiye Turnuvası'nda Türkiye 3, 5 ve 8'incisini çıkardıklarını kaydetti. Salonda yeni şampiyonlar çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, "Velilerimiz çok istekli, kötü arkadaş ve alışkanlıklardan uzaklaştırdığı için sporu destekliyor. Öğrencilerimiz bazen eşofman takımı bulamıyor, biz de öğretmen arkadaşlarımızla karşılamaya çalışıyoruz. Kurum kuruluşlardan yardım istiyoruz onlar da geri çevirmiyor. 50'ye yakın sporcum bulunuyor. Öğrencilerimi yeteneklerine göre yönlendirmeye çalışıyorum. Öğrencilerimin sadece Türkçe, fen ve matematikte değil, sporda da başarılı olmasını istiyorum" dedi.

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