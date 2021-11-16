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Mersin tutulmuyor

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi A Grubunda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ligde tek mağlubiyet ile liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

16 Kasım 2021 Salı 00:28
Mersin tutulmuyor

Aldığı üst üste galibiyet ile rakipleri ile arasındaki puan farkını açmaya başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesspor Oğuzeli Halk Eğitim Merkezini 35-24 yenerek liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Sivas Belediyespor ise Artvin 7 Martspor ile deplasmanda 29-29 berabere kaldı. BETA Transformatör Adasokağı deplasmanda Pazarspor'u 28-18 mağlup ederken, Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ise Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını deplasmanda 38-28 mağlup etti. Kızıltepe Spor Lisesi deplasmanda Aksaray Belediyespor'a 30-24 mağlup oldu.

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