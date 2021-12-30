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Mersin hazırlıkları sürüyor

Hentbol Erkekler ikinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:03
Mersin hazırlıkları sürüyor

Ligde namağlup olarak yollarına devam eden iki takımın mücadelesinde temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor güçlü rakibini Yozgat’tan eli boş gönderip zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, bu sezon Yozgat Belediyesi bünyesinde yeni bir yapılanma içerisine gittiklerini ve bu yapılanma ile kendilerine de büyük hedefler belirlediklerini söyledi. Sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını hatırlatan Salep, ligde çıktıkları ilk iki müsabakalarını kazanarak gruplarında zirvede yer aldıklarını hatırlattı. Bu hafta sonu kendileri ile aynı puana sahip olan Mersin İdmanyurdu ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Salep, ‘’Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynayacağımız müsabakayı taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz. Ligin iki yenilgisin takımının karşı karşıya geleceği bu müsabakada iki takımında zorlanacağını ve seyir zevki yüksek güzel bir müsabakayı taraftarlarımıza izleteceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir kadro kurduk ve bu kadro ile bu sezon şampiyonluk turu atacağımıza inanıyorum. Grup liderliğimizin devam etmesi için önümüzdeki en büyük engellerden birisi bu hafta sonu konuk edeceğimiz Mersin İdmanyurdu takımı. Güçlü rakibimizi yenerek zirvedeki yerimizi puan farkı ile garantilemek istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Sezonun sonunda da hedefimize ulaşarak Birinci Lige yükseleceğiz’’ dedi. 

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