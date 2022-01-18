MERKEZiMDE SENDE VARSIN

Her hafta sonu Yozgat Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden gençler, bir yandan Merkezde yapılan etkinliklere katılırken, bir yandan da enerjilerini atmak için spor yapıyorlar. Bu hafta sonu ise Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden gençler kendi aralarında Voleybol turnuvası düzenleyerek spor dolu bir hafta sonu geçirdiler. Yozgat Gençlik Merkezi’nin ‘Sporcuyuz Biz’ ve ‘Merkezimde Sende Varsın’ çalışmaları kapsamında Merkeze gelen gençler, Gençlik Merkezi’nin bir çok faaliyetinden faydalanma şansı buluyorlar. Gençlik Merkezi tarafından açılan çeşitli kurslara katılma imkanı bulan öğrenciler Spor Salonu’nda da voleybol, basketbol, badminton gibi spor dallarında müsabaka yapma fırsatı buluyorlar.