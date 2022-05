‘MERGEN’ ile üçüncü oldu

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ‘Bozok Beton Kano Takımı’, ‘MERGEN’ isimli kanoları ile 20-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen Üniversitelerarası Beton Kano 2022 Yarışması’na katıldı. Yarışma sonuçlarında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü “Bozok Beton Kano Takımı” Üniversitelerarası Beton Kano 2022 Yarışması’nda “MERGEN” isimli kanoları ile üçüncülük ödülünü aldı.

DERECEYE GİRDİLER

Beton Kano 2022 Yarışmasına Türkiye’nin 15 farklı üniversitesinden katılan takımlar sunum, estetik, dayanım ve sportif kategorilerinde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bozok Beton Kano Takımı ilk kez katıldığı yarışmada dereceye girerek 3’üncülük ödülünü almaya hak kazandı. Murat Erciyas (Kaptan), Mustafa Demir, Özge Koç, Beyda Nur Seçgin, Hatice Çalışkan, Musa Erduran, Buse Cengiz, Mehmet Başer, Fatih Can Gülbaba, Fatma Türedi, Ferit Azak ve Uğur Can Özer olmak üzere 12 kişiden oluşan Bozok Beton Kano Takımı’nın danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Yuşa Şahin, Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Çilsalar ve Araştırma Görevlisi Yunus Gündüz yürütüyor.

BİZLERİ GURURLANDIRDILAR

‘Bozok Beton Kano Takımı’nın üçüncülük ödülü almasından dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, başta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Beton Kano Takımı üyelerini ve danışman hocaları tebrik ederek şunları söyledi: “Üniversitemiz çok farklı alanlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Beton Kano Takımımız da Mergen isimli kanoları ile üçüncülük ödülü alarak bizleri gururlandırdı. Üniversitemizi her alanda görünür kılacak olan bu faaliyetlerde öğrencilerimizin yanındayız ve onları destekliyoruz. Başarıda emeği geçen takım üyelerini, danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum.” •Yozgat Bozok Üniversitesi•