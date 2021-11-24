Masterler Vefa’ya patladı

Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Yozgatspor Masterler takımı Yerköy ilçe stadında karşı karşıya geldiği Kayseri Vefa Masterler takımını 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Yozgatspor Masterler Derneği Başkanı Feridun Karakaç, Yerköy ilçe stadında oynadıkları müsabakaya hızlı başlayan tarafın Kayseri Vefa Masterler takımının olduğunu söyledi. Müsabakanın ilk yarısında güçlü rakipleri karşında 1-0 geriye düştüklerini ve soyunma odasına da bu skor ile gittiklerini dile getiren Karakoç, ‘’Müsabakanın ikinci yarısında oyunun üstünlüğünü elimize geçirdik ve skoru 1-1’e getirdik. Skora dengeyi getirdikten sonra ataklarımızı sıklaştırdık aradığımız golü uzatma dakikalarında bularak rakibimiz karşısında 2-1 üstünlüğü sağladık ve müsabaka da bu skor ile tamamlandı. Kayseri Vefa masterlerini ve takımımızı yapmış oldukları dostluktan, kardeşlikten ve saygıdan dolayı kutluyorum. Master ruhuna layık bir maç oldu. Her iki takımda sahadan kucaklaşarak ayrıldı. Sevincimiz budur, herkese teşekkür ediyorum” dedi.