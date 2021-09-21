Masterler Ligi 9 Ekim’de başlıyor

Yozgatspor Masterler takımı Başkanı Feridun Karakoç, 2021-2022 Orta Anadolu Masterler Dostluk Ligi için hafta sonu Niğde’de bir toplantı yaptıklarını söyledi. Yaptıkları toplantı neticesinde ligin 9 Ekim tarihinde başlamasını kararlaştırdıklarını dile getiren Karakoç, ‘’Lig statüsü ile ilgili de kararlar aldık. Buna göre 1983 doğumlu oynatmak serbest olurken 1984 doğumlu 2 kişiyi esame listesine yazabiliyoruz. Esame listelerimiz 18 futbolcudan oluşacak ve 7 oyuncu değişikliği yapılacak. Devre başı ve devre arası transferler yapılabilecek ve oyuncu önceki oynadığı takımdan taahhütname alacak. Devre arasında en fazla 5 kişi eklenecek. Lige katılma ücreti bin lira olarak belirlendi. Lige katılım sözleşmesi ise muhakkak yapılacaktır. 16 takımın mücadele edeceği ligimiz 8’er takımlı iki gruptan oluşacak’’ dedi.

Orta Anadolu Masterler Dostluk Ligi A grubunda mücadele edecek takımlar, Kayseri Masterler, Kayseri Vefa Masterler, Kayseri Gücü, Bor Gençlik, Aksaray Hasandağı, Sorgun, Neşet Ertaş ve Nevşehir Masterler takımından oluşuyor. B grubunda ise Niğde, Kayseri 1980, Organize Masterler takımları, Genç Masterler Kayseri, Anadolu Masterler Niğde, Somuncubaba Aksaray, Yozgatspor ve Kahramanmaraş Masterlertakımı mücadele edecek. Müsabakalar sonrasında iki grubun birincileri ile ikincileri çapraz eşleşme yapılarak final müsabakaları oynanacak. Yozgat temsilcileri Sorgun Veteranlar takımı ligin ilk haftasında Aksaray Hasandağ Masterler takımı ile karşı karşıya gelirken, Yozgatspor Masterler takımı ise Kayseri Organize Masterler takımı ile karşı karşıya gelecek.