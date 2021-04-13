MALTEPE MAÇI ERTELENDi

İstanbul temsilcisi Maltepespor’un bazı oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanıldığı ve bu nedenle de hafta sonu oynamaları gereken Bolu Belediyespor ile bu hafta sonu Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynamaları gereken müsabakaların ertelendiği bildirildi. Bu hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Meltepespor ile oynayacağı müsabakası ertelenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularına Antrenör Enis Atmaca tarafından bir haftalık izin verildi. 19 Nisan tarihinde Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakiplerini ligin son haftasında mağlup edip ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, artık ligin son haftasına geldiklerini, ancak son haftada Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın Covit-19 virüsü nedeniyle ertelendiğini söyledi. Henüz müsabaka tarihinin netlik kazanmadığını dile getiren Atmaca, yoğun geçen bir lig maratonu nedeniyle bu hafta da müsabaka oynamayacaklarını fırsat bilerek oyuncularına izin verdiğini, Meltepespor ile oynayacakları müsabakanın tarihinin belli olması durumunda hazırlıklara Pazartesi gününden itibaren tekrar başlayacaklarını belirtti.