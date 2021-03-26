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Maç öncesi hummalı çalışma

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta son sırada yer alan Yozgatspor’un dün Ağrıspor ile oynadığı müsabaka öncesinde Sorgun ilçe stadında hummalı bir şekilde kar temizleme çalışması yapıldı.

26 Mart 2021 Cuma 00:39
Maç öncesi hummalı çalışma

Son iki gündür Yozgat’ı etkisi altına alan ve dün şiddetini arttıran kar yağışı sonrasında Yozgatspor’un müsabakalarını oynadığı Sorgun ilçe stadının zemini karla kaplandı. Ağrıspor ile oynanan ve Yozgatspor’un 2-1 mağlup olduğu müsabaka öncesinde Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri stat zeminini karla temizlemek için hummalı bir çalışma yaptı. Karla kaplı olan zemini kısa süre içerisinde temizleyen Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri müsabakanın oynanmasında önemli bir pay sahibi oldular. 

Anahtar Kelimeler:
Maç öncesi Hummalı çalışma
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