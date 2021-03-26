Maç öncesi hummalı çalışma

Son iki gündür Yozgat’ı etkisi altına alan ve dün şiddetini arttıran kar yağışı sonrasında Yozgatspor’un müsabakalarını oynadığı Sorgun ilçe stadının zemini karla kaplandı. Ağrıspor ile oynanan ve Yozgatspor’un 2-1 mağlup olduğu müsabaka öncesinde Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri stat zeminini karla temizlemek için hummalı bir çalışma yaptı. Karla kaplı olan zemini kısa süre içerisinde temizleyen Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri müsabakanın oynanmasında önemli bir pay sahibi oldular.