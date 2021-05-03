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Liglerin başlama tarihi belirlendi!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:18
Liglerin başlama tarihi belirlendi!

Alınan karara göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek. Bölgesel Amatör Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başlamasına yönelik kesin karar netlik kazanmazken, önümüzdeki sezon da oynanıp oynanmayacağı konusu bu sezonun durumunun netleşmesi sonrasında orya çıkacağı kaydedildi. 

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Liglerin Başlama Tarihi Belirlendi!
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