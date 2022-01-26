Ligin yenilgisiz tek takımı

13 Kasım tarihinde 22 takımın katılımı ile başlayan Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde 11’inci hafta geride kalırken, C Gurubunun lideri Yozgat Belediyesi Bozokspor ligde namağlup olarak yoluna devam eden tek takım durumunda. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda önce takımın başına eski Yozgatlı milli futbolculardan İlhan Özbay’ı getiren Yozgat Belediyesi Bozokspor ligde bugüne kadar çıktığı 11 müsabakanın tamamından da galibiyet ile ayrılmayı başardı. Grupta 33 puan ile lider durumunda bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor, kalesinde gördüğü 1 golle de ligin en az gol yiyen takımı. Attığı 59 gol ile de ligin en çok gol atan takımı olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakalarına katılmayı da haftalar öncesinden garantilemişti. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, Ligde namağlup olarak yoluna devam eden tek takım oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi. Haftalar öncesinden Play-Off grubuna yükselmeyi garantilediklerini hatırlatan Özbay, ‘’Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak bizim bu sezonki hedefimiz Play-Off’ları da zirvede bitirerek baraj maçında karşımıza kim çıkarsa çıksın yenip Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek. Bu sezon oyuncularımız ile birlikte çok iyi bir hava yakaladık. Birlik beraberlik olgusu takımımız içerisinde üst düzeyde. Bir kolej takımı havasında çalışmalarımız sürüyor. Hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz ve sezon sonunda da hedefimiz olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseleceğiz’’ dedi.